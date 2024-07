General homenageado no Acre é exonerado após denúncia de abuso sexual

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O general Ubiratan Poty, que foi homenageado em sessão solene na Assembléia Legislativa do Acre (Aleac) no dia 17 de maio de 2024, com a entrega do título de cidadão acreano por serviços prestados ao estado como diretor do Programa Calha Norte, foi exonerado do cargo após denúncia de abuso sexual a uma funcionária terceirizada do Ministério da Defesa. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) dessa segunda-feira (29).

De acordo com o Metrópoles, Ubiratan Poty, então diretor do programa Calha Norte, da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa, e Armindo Nunes de Medeiros Júnior, então coordenador-geral de engenharia do Calha Norte, teriam passado as mãos nas partes íntimas da mulher durante um jantar com autoridades locais em Manaus (AM), no dia 18 de julho, um dia antes de a delegação retornar para Brasília. Diante da denúncia, Poty e Nunes pediram exoneração.

O título de cidadão acreano a Ubiratan Poty foi entregue pela Aleac, atendendo a um requerimento da mesa diretora da Casa. Na ocasião, o deputado Manoel Moraes, representando a Casa Legislativa e o governo do Estado, disse que a entrega da homenagem dava satisfação e honra para todos os presentes.

O Coronel Armindo Medeiros Júnior também estava presente na sessão solene, mas não recebeu homenagem. O ac24horas tentou contato com o general Ubiratan Poty, mas até o fechamento desta matéria, não houve resposta. O espaço segue aberto para posicionamento.