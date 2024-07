Filho do cantor sertanejo Léo Magalhães nasce no carro: “Parto a jato, foi tudo muito rápido”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A influenciadora Josi Neves, esposa do cantor sertanejo Léo Magalhães, contou neste domingo (28) que deu à luz no carro a caminho da maternidade na Flórida, nos Estados Unidos.

“Dessa vez não vou ter uma foto legal do parto”, começou o relato dela nas redes sociais. De acordo com ela, o pai da criança estava fazendo shows no Brasil e não conseguiu estar presente no nascimento — mas uma doula, sua irmã e sua mãe a ajudaram.

Em um vídeo, sua irmã, Lais Neves, mostrou um momento do trajeto de volta para a casa, com Josi no banco de trás. “Diz ela que está pronta para outra”, brincou.

“Foi tudo muito rápido. Tinha até avisado a fotógrafa que a bolsa tinha estourado e que já iria para a maternidade. Mas não chegamos a tempo, nosso bebê nasceu no caminho, um parto a jato, na rodovia, sem ter lugar para parar direito”, escreveu Josi na legenda.

O casal já tem outros dois filhos, Manuela, 2, e Romeu, 5. O pai, Léo Magalhaes, comentou na publicação: “Por essa a gente não esperava, hein, meu bem! Mas, graças a Deus, ele veio forte, cheio de saúde e muito abençoado por Deus! E você, uma guerreira, uma grande mãe e uma enorme mulher”.

“Acho que estou em êxtase até agora, virada, sem conseguir dormir. Mas com o coração explodindo, cheio de gratidão por primeiramente sentir o cuidado de Deus em cada detalhe, como Ele cuidou e cuida!”, concluiu Josi Neves.