A ELEIÇÃO para a prefeitura de Sena Madureira deverá ser uma das mais acirradas de todos os municípios, pelo fato de que será disputada por dois grupos que estão além da rivalidade política, seus comandantes são inimigos pessoais: prefeito Mazinho Serafim e deputado federal Gerlen Diniz (PP). As pesquisas levaram o prefeito Mazinho a trocar seu candidato a prefeito Alípio Gomes, que não vinha aparecendo bem. Foi arguto em não insistir com uma candidatura que não decolou. Até aqui as pesquisas mostram o candidato Gerlen Diniz (PP) na dianteira. É um candidato forte. Mas não significa que ganhou a eleição. Mazinho não é um amador, sabe conduzir uma campanha, e não pode ser subestimado na condução de uma candidatura. Tem ganhado tudo que disputou até o momento. Com o novo cenário, tendo o deputado Gilberto Lira (UB) como candidato a prefeito, é temerário arriscar como ficará o novo quadro com ele enfrentando o deputado federal Gerlen Diniz (PP). A campanha para valer não começou. Com o fim das convenções, dia 5 próximo, é que o jogo começa. A única coisa certa na eleição para prefeito de Sena Madureira é a de que, não teremos uma campanha pacífica. Dois bicudos não se beijam. Se bicam.

A FRAUDE DO DITADOR

A COMUNIDADE internacional condenou a fraude que deu mais um mandato ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Espera-se que Lula não leve o país a apoiar o cruel ditador, reconhecendo o golpe

SITUAÇÃO DELICADA

O Lula está numa situação delicada: ou condena a fraude eleitoral monumental ou fica ao lado do seu amigo ditador Nicolás Maduro e se isola dos países democráticos.

SEGURO MORREU DE VELHO

O PREFEITO Mazinho retirou a candidatura de Alípio Gomes a prefeito de Sena Madureira, por um único motivo: todas as pesquisas mostraram que seu candidato não conseguiu decolar e correria o sério risco de ser derrotado pelo adversário, deputado federal Gérlen Diniz (PP).

ESPERAR NOVAS PESQUISAS

SE a decisão do prefeito Mazinho ao colocar o deputado Gilberto Lira (UB) de candidato a prefeito vai mudar o panorama desfavorável com Alípio Gomes, resta esperar as próximas pesquisas, para ver os números.

NÃO MUDA AS ALIANÇAS

A MEXIDA no quadro da eleição em Sena Madureira, não muda as alianças. O senador Alan Rick (UB), por exemplo, me disse ontem que vai estar na linha de frente da candidatura do deputado federal Gérlen Diniz (PP), e liberar o diretório municipal do UB para o deputado Gilberto Lira (UB) mudar a direção partidária.

MDB MOBILIZADO

A CÚPULA do MDB, que esteve na convenção do candidato a prefeito de Epitaciolândia, professor Soares (MDB), voltou ontem otimista, achando ser uma candidatura que pode surpreender na campanha.

ELEIÇÃO DIVERSIFICADA

EM EPITACIOLÂNDIA, vamos ter três candidatos disputando a prefeitura: prefeito Sérgio Lopes (PL), professor Soares (MDB) e Everton Soares (PP).

É A TENDÊNCIA

A POLÍTICA não é uma ciência exata, se move ao sabor dos movimentos de uma eleição; mas hoje, a tendência das pesquisas é que a polarização acontece entre Marcus Alexandre (MDB) e Tião Bocalom (PL). Se será ou não mantido o quadro, tem que se esperar as pesquisas mais próximas da eleição para a PMRB. Não brigo com pesquisa.

ELEIÇÃO PEGADA

ELEIÇÃO pegada vai acontecer em Cruzeiro do Sul, com apenas dois candidatos fortes disputando a prefeitura, e com um detalhe: no município não existe segundo turno. A guerra será travada entre o prefeito Zequinha Lima (PP) – ancorado numa grande aliança eleitoral- e a médica Jéssica Sales (MDB), que detém uma grande popularidade. Disputa dura.

CORRE SOLTO

PELO que escuto até de políticos que não lhe apoiam, a candidatura a prefeito de Mâncio Lima do empresário Chicão (MDB), será difícil de ser batida, os seus números têm se mostrado consistentes.

ESTÁ NA DISPUTA

QUEM se encontra com chance na disputa por uma vaga dentro da Federação PT-PCdoB-PV, é a militante do PV, Shirley Torres, experiente nas lidas da política e com qualificação para ser vereadora.

LONGE DO BATE-BOCA

O QUE se tem notado neste início de campanha, é que o candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), não caiu na armadilha de responder aos ataques de militantes e vereadores da base do prefeito, passando longe do bate-boca. Nada ganharia respondendo ao andar de baixo.

PESQUISAS PARA CONSUMO

PESQUISAS eleitorais que tive acesso ontem, de três municípios, mostram que os favoritos continuam favoritos e sem sinal de recuperação dos adversários. Não se pode publicar porque são pesquisas sem registro no TRE-AC. Lembrar sempre que pesquisas registram o momento, e podem oscilar durante a campanha.

NÚMEROS OTIMISTAS

DIRIGENTES da Federação formada pelo PT-PCdoB e PV, trabalham com o quadro de eleger dois vereadores, na capital. São números otimistas, a chapa não é essa Coca-Cola toda.

APOIO ESPERADO

O APOIO da deputada Michelle Melo (PDT) ao candidato a prefeito Marcus Alexandre (MDB), não fugiu da coerência: sempre foi uma crítica feroz da gestão do Bocalom, desde que era vereadora. Era um apoio esperado.

NÃO QUER DIZER NADA

O QUE se tem notado é que alguns candidatos a vereadores de partidos da aliança que apoia o prefeito Tião Bocalom (PL), não estão dando bola para a aliança de seus partidos. Já ouvi de três deles que, na campanha, vão “tratar da própria vida”, ou seja: não pedem voto para o candidato a prefeito, na base da Lei de Murici, cada um que cuide de si. Não é raro esse tipo de comportamento, acontece em toda eleição.

NÃO É FÁCIL

O PRESIDENTE do PT, Daniel Zen, está conduzindo o partido sem radicalismo, fazendo alianças e fugindo do ranço ideológico. Não é fácil comandar um partido que atravessa uma de suas piores fases no estado. Está partindo do zero.

QUESTÃO DE HONRA

PARA o senador Sérgio Petecão (PSD) passou a ser questão de honra derrotar o prefeito Camilo, em Plácido de Castro. Quer dar o troco na traição de Camilo à sua candidatura a governador, quando foi cooptado pelo governador Gladson Cameli.

SALTO NO ESCURO

A CANDIDATURA do Jenilson Leite (PSB) a prefeito de Rio Branco, é um salto no escuro. Se tiver uma votação expressiva vai se cacifar para voos futuros; mas se perder com baixa votação, será um baque para sua imagem. Não é amador, sabe disso.

NÃO SE CONHECE

NÃO se conhece até o momento uma pressão, uma ameaça dele, aos funcionários do estado e nem o uso da sua parte da máquina estatal. Só alguns aspones andaram ensaiando o samba da perseguição. O Gladson sabe que tem como uma adaga sob a sua cabeça, o processo da operação Ptolomeu, na qual ele é réu. Não pode se arriscar, o CPF é seu. Sabe disso.

FRASE MARCANTE

“Negociata é todo bom negócio para o qual não fomos convidados”. Barão de Itararé.