Daiane dos Santos não segura as lágrimas com bronze da equipe de ginástica artística

Daiane dos Santos não conseguiu esconder sua emoção e ficou em prantos quando a equipe de ginástica artística conquistou a medalha de bronze pela primeira vez nas Olimpíadas de Paris.

“A gente vê o Brasil ser medalhista olímpico. As meninas deram tudo para chegar ali. Desde a primeira vez que entramos em 2004 e ver agora a medalha no peito delas é emocionante. Gratidão de poder estar aqui”, disse Daiane com lágrimas nos olhos. Na web, internautas vibraram junto com Daiane, com as ginastas no pódio: “O bronze com certeza é dela também”, comentou uma. “Eu chorei junto com ela sério , ela é vencedora junto”, escreveu outra.

O Brasil ganhou a sua primeira medalha por equipes da história durante as provas na Bercy Arena, em Paris. Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Júlia Soares e Lorrane Oliveira totalizaram, juntas, 164.497 pontos. O Time Brasil conseguiu 42.366 no salto, 41.199 nas barras assimétricas, 39.966 na trave e 40.966 no solo.

O ouro ficou com os Estados Unidos, que somaram 171.296 pontos, e a Itália garantiu a prata, com 165.494 pontos.

Daiane dos Santos e seu legado

Hoje aos 41 anos, Daiane é uma ex-ginasta que conquistou nove medalhas de ouro em ginástica artística em etapas de copas do mundo. Em Paris, ela acompanhou o treino de pódio com as atuais competidoras e classificou a experiência como “inesquecível”. “Ver de perto toda a dedicação, o esforço e a paixão que elas colocam em cada movimento é algo que me enche de orgulho e emoção”, compartilhou a atleta nas redes sociais.

Próximas chances de medalha

Além da final por equipes disputada nesta terça, o Brasil ainda tem a chance de conquistar mais seis medalhas. Rebeca e Flávia vão disputar no individual geral, com Rebeca passando em segundo lugar e Flavia se classificando em 11º. Rebeca também disputará medalhas na trave, solo e salto. Júlia também está na final, disputando na trave.

Confira as possibilidades para o Brasil:

Individual-geral (Rebeca e Flavia)

Solo (Rebeca)

Trave (Rebeca e Julia)

Salto (Rebeca)