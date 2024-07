Cruzeiro do Sul passa a imunizar todos grupos prioritários contra influenza

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após a vacinação de crianças, idosos e profissionais da saúde contra a influenza, agora, Cruzeiro do Sul irá imunizar todos os grupos prioritários, que inclui as grávidas, puérperas, profissionais de segurança e pessoas com comorbidades.

“Nós recebemos mais 5 mil doses da vacina contra a influenza, permitindo a ampliação para novos grupos prioritários. Esperamos que as pessoas busquem a imunização, tendo em vista o período atual de alta incidência de gripe no município”, ressalta o secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto.

As vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde da zona urbana, das 7h às 19h, e na zona rural, das 7h às 13h. “Orientamos toda a população desses grupos a procurar nossas unidades de saúde. A vacina é vida, a vacina salva”, afirmou o gestor, alertando que casos graves de influenza podem levar a internações.