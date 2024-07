Convenção de Jarude cria “Buraco do Prefeito” e atrai curiosos em Rio Branco

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A equipe do Partido Novo inovou na convenção partidária do pré-candidato a prefeito, deputado estadual Emerson Jarude, realizada nesta terça-feira, 30, no Gran Reserva, em Rio Branco. Eles criaram um espaço montado chamado “No Buraco do Prefeito” – uma clara indireta à gestão do atual prefeito e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PP).

De acordo com a organização do evento, a iniciativa do espaço foi idealizada para que crianças e adultos possam jogar bolinhas em um buraco montado, próximo ao palco.