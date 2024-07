Claudia Raia lembra romance com Jô Soares: ‘Para mim, era difícil namorar uma pessoa com aquele shape’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A atriz Claudia Raia, de 57 anos, relembrou no domingo, 28, seu relacionamento com Jô Soares (1938-2022). A declaração faz parte da série documental Um Beijo do Gordo, que chegou ao Globoplay. Ela comentou sobre as dificuldades de namorar ‘alguém com aquele shape’, os desafios da diferença de idade e o que motivou o término. Ao todo, eles ficaram juntos dois anos, entre 1984 e 1986.

“Não sei te dizer como é que comecei a namorar com ele, porque, para mim, era difícil namorar com uma pessoa que tinha aquele shape, ou um homem muito mais velho que eu. Ele tinha 30 anos a mais que eu”.

Nos anos 1980, a diferença de idade entre Claudia Raia e Jô gerava comentários maldosos na mídia. Na época, ela era uma novata em ascensão e o apresentador já era um nome consolidado nas artes cênicas.

“Todo mundo achava estranhíssimo aquela garota que tinha acabado de chegar, linda, gostosona, que todo mundo queria pegar… Assim, ‘que absurdo’. Tinha uma coisa muito de preconceito, a coisa da idade também, e eu simplesmente não quis saber disso. Foram quase três anos de relacionamento, muito intensos mesmo. Digo para você que tudo que eu sou, como artista, como profissional, dentro e fora de cena, eu devo a ele. É um dos grandes amores da minha vida, uma coisa que não dá para explicar, o tamanho e a qualidade do amor que a gente tinha um pelo outro”.

O relacionamento chegou ao fim em 1986, segundo ela, por causa de Jô Soares. Ele parecia inseguro com o futuro da relação e, para não sofrer futuramente, resolveu colocar um ponto final. O fato de os dois não estarem em crise dificultou o desapego. Claudia afirma ter sofrido para superar esse grande amor.

“Terminou porque ele quis, porque ele pediu. Ele disse que me amava profundamente, que era por isso que estava tomando essa atitude. [Disse] Que eu era muito mais nova que ele –eu era mais nova que o filho dele– e que, em algum momento, eu ia me apaixonar por um homem jovem, que era muito natural que isso acontecesse e ele não ia dar conta disso, ia surtar. Que eu ia fazer uma carreira muito brilhante e talvez ele não aguentasse isso também. Eu, na época, não entendia direito. ‘Por quê? A gente se ama, a gente é apaixonado um pelo outro’. Então a gente se separou se amando muito. Foi muito sofrido, muito sofrido mesmo”.

Jô Soares morreu em agosto de 2022, aos 84 anos, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde julho para tratar um quadro de pneumonia. A confirmação de sua morte foi noticiada por sua ex-esposa Flavia Pedras. Na época, a causa da morte não foi revelada a pedido do próprio apresentador.

Em dezembro de 2022, foi divulgado que ele morreu de insuficiência renal e cardíaca. O patrimônio do apresentador foi estimado em aproximadamente R$ 50 milhões. A herança foi dividida entre seis pessoas: sua ex-mulher, uma amiga e quatro funcionários.