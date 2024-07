Candidatos a Rei e Rainha do Festival da Farinha são apresentados em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os 20 candidatos aos títulos da realeza do Festival da Farinha foram apresentados ao público pela Secretaria de Cultura de Cruzeiro do Sul na noite dessa segunda-feira, 29, no lounge Seringueiro. A seleção de 150 jovens já havia acontecido na última semana, no Teatro dos Náuas. O 7° Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul será realizado de 28 a 31 de agosto, pela primeira vez, no estacionamento do Estádio Arena do Juruá.

Aldemir Maciel, secretário municipal de Cultura, destacou que este ano a premiação recorde ultrapassa os R$20 mil. “Entre os prêmios há dinheiro, iPhone 15, habilitações de categoria A e outros, totalizando mais de R$ 20 mil. Agradecemos aos patrocinadores”.

Fernando Almeida, candidato ao título de Rei da Farinha, expressou sua emoção ao ser selecionado entre os 10 finalistas. “Me sinto honrado por fazer parte desse evento cultural e estou determinado a dar o meu melhor para representar Cruzeiro do Sul”.

Carla Cristina, outra finalista no concurso, compartilhou seu entusiasmo e a expectativa de participar pela primeira vez. “Fiz a inscrição de última hora, mas estou animada para competir e confiante para enfrentar os desafios da competição. O concurso é uma grande oportunidade de destaque”, pontuou.

Lurdinha Lima, primeira-dama de Cruzeiro do Sul, enfatizou a importância do Festival da Farinha para a cidade e a região. “O Festival, que já está em seu sétimo ano, tem sido fundamental para valorizar a farinha local, considerada a melhor do Brasil, que é a base da economia do município. Também mostramos a beleza de nossa juventude”.

Os finalistas também se apresentarão na Expoacre Juruá 2024, que será realizada de 31 de julho a 4 de agosto pelo governo do Estado, em Cruzeiro do Sul. A data da escolha da realeza no Festival da Farinha ainda não foi divulgada.

A premiação em dinheiro soma R$ 10.600 mil. Veja todos os prêmios:

1º lugar de Rei e Rainha

R$ 3.000,00 em dinheiro, para cada um.

Vale de R$ 500,00 em compras

1 iphone

1 habilitação categoria A da Auto escola Aguia

1 ano de cinema grátis

1 semijoia Rommanel

6 meses de academia- Top Fitness

6 meses de avaliação – personal Uesle Vieira

6 meses de kit de suplementos- boby monster

1 diária na chácara Magalhães

1 café da manhã na Naturalíssima

1 ensaio fotográfico- Studio Marcelo Lima

A premiação é individual para o rei e a rainha

2º lugar – Príncipe e Princesa

R$ 1.500 em dinheiro

Vale de r$ 300,00 em compras

1 ano de cinema grátis

3 meses de academia-top fitness

1 café da manhã na Naturalíssima

A premiação é individual para o príncipe e a princesa