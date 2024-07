Botafogo e Bahia empatam em jogo acirrado e mantêm duelo aberto na Copa-BR

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Botafogo e Bahia fizeram um jogo bastante disputado, mas ficaram no empate por 1 a 1 nesta terça-feira, no Estádio Nilton Santos, pela Copa do Brasil.

Os gols aconteceram ainda no primeiro tempo. Carlos Alberto abriu o placar para o Botafogo, enquanto Cauly empatou.

O jogo de volta será na quarta-feira que vem, dia 7, às 19h na Fonte Nova. Antes disso, o Botafogo joga no sábado contra o Atlético-GO fora de casa, às 20h. O Bahia visita o Fluminense no domingo, às 16h.

Menos de 20 mil pessoas foram ao estádio. O público foi parecido com o do jogo no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.

Os dois treinadores pouparam pensando no duelo. Arthur Jorge deixou Luiz Henrique no banco e teve o retorno do atacante, assim como Cuiabano e Marlon Freitas, que ficaram fora pelo terceiro amarelo. Rogério Ceni teve Everton Ribeiro e Arias de volta ao time, além de Victor Cuesta e Jean Lucas que cumpriram suspensão.

A comissão da seleção brasileira esteve no estádio. O técnico Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, diretor de seleções, receberam camisas de presente do Botafogo.

Reforço anunciado pelo Alvinegro, Matheus Martins esteve no Nilton Santos. Ele aguarda ser regularizado para estrear e foi oficializado nesta terça.

Como foi o jogo

O primeiro tempo de jogo foi aberto e bastante intenso, mas os donos da casa foram felizes. Cada time com seu estilo próprio teve um começo promissor. O Botafogo, porém, colocou pressão desde o início e apertou a saída de bola do Bahia. Aos sete minutos, Carlos Alberto, fazendo somente o segundo jogo desde a volta do empréstimo, abriu o placar.

Depois de abrir o placar, o Botafogo esperou um pouco mais e o Bahia tentava chegar. O Esquadrão passou a ter mais posse de bola e se arriscar. O time da casa, por outro lado, diminuiu a intensidade e apostava em escapadas em velocidade para sair e ter oportunidades, especialmente com Luiz Henrique. O time de Rogério Ceni se aproveitou de todo espaço para, enfim, empatar no último lance em bonito lance de paciência.

O Bahia se postou bem no meio-campo para dificultar a vida, mas o Botafogo colocou pressão. Os mandantes tiveram as melhores chegadas quando saíram pelos lados, mas tinham problemas nas conclusões. Diante da dificuldade de finalizar, os treinadores acionaram os camisas 9.

O Botafogo seguiu melhor na reta final da partida e tentou de todas as formas. Igor Jesus se destacou e as mudanças de Arthur Jorge ajudaram a abrir mais espaços. Do lado do Bahia, as escolhas de Ceni não tiveram o mesmo sucesso e o time se arriscou bem menos, fazendo o tempo passar. Os donos da casa chegaram perto, mas não conseguiram a vitória.

Lances importantes

Faltou pouco. Aos quatro minutos do primeiro tempo, Cuiabano cruzou rasteiro e viu a bola passar por todo mundo. Igor Jesus quase chegou de carrinho para marcar.

1×0. Aos sete, Suárez cruzou da direita, Igor Jesus cabeceou e Marcos Felipe defendeu. Carlos Alberto aproveitou o rebote para abrir o placar.

Por cima. Aos nove, Arias cruzou, Thaciano cabeceou e a bola foi por cima do gol.

Salvou. Aos 10, Luiz Henrique fez boa jogada na direita e finalizou, mas a bola bateu na cabeça de Gabriel Xavier para evitar o gol.

Perigo. Aos 11, Everton Ribeiro lançou Arias, que cruzou para trás. Jean Lucas finalizou de primeira e a bola saiu à direta do goleiro.

Quase. Aos 22, Luiz Henrique tabelou com Igor Jesus e finalizou de fora da área. A bola desviou e Gabriel Xavier e quase entrou.

Mais uma chance. Aos 24, Cauly cobrou para Jean Lucas na entrada da área e o volante finalizou perto de John.

Gigante. Aos 35, em chegada pela esquerda, Everton Ribeiro achou Arias. A bola amorteceu em Barboza e o colombiano finalizou, mas John fez boa defesa.

1×1. Aos 45, o Bahia chegou em ótima troca de passes e Arias colocou a bola na cabeça de Cauly, que deixou tudo igual.

Defendeu. Aos sete minutos do segundo tempo, Luiz Henrique fez boa jogada, entrou na área e finalizou, mas Marco Felipe cresceu e defendeu.

Quase lá. Aos 20, Luiz Henrique tocou para Suárez, que rolou para o meio da área. Marlon Freitas chutou por cima e perdeu boa chance.

Salvou mais uma vez. Aos 28 minutos, Igor Jesus tabelou com Tiquinho e finalizou pra grande defesa de Marcos Felipe.

Arriscou. Aos 31, Everaldo cruzou pela esquerda, Ratão ganhou de Cuiabano, mas cabeceou para fora.

Que chance. Aos 45, Juba cruzou, Everaldo cabeceou na pequena área, mas a bola saiu.

Ficha técnica

Botafogo 1 x 1 Bahia – oitavas da Copa do Brasil

Data e hora: 30 de julho de 2024, às 21h30

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-Fifa-RN)

Cartões amarelos: Everaldo (BAH)

Cartões vermelhos: –

Gols: Carlos Alberto (aos sete minutos do primeiro tempo), Cauly (aos 45 minutos do primeiro tempo)

Botafogo: John; Damián Suárez, Bastos, Barboza, Cuiabano; Gregore (Allan), Marlon Freitas (Tchê Tchê); Luiz Henrique, Savarino (Tiquinho Soares), Carlos Alberto (Kauê) e Igor Jesus. Técnico: Arthur Jorge.

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Rafael Ratão) e Everton Ribeiro (De Pena); Biel (Everaldo) e Thaciano (Iago). Técnico: Rogério Ceni.