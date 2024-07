Barco pega fogo e deixa 9 desaparecidos e 3 mortos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um barco pegou fogo nas proximidades do município de Uarini, no interior do Amazonas, na tarde desta segunda-feira (29). Segundo a Marinha do Brasil, tripulantes e passageiros ficaram feridos.

Esta é a segunda embarcação que pega fogo no interior do estado em menos de três dias. No sábado (27), um incêndio em outra embarcação resultou na morte de quatro pessoas.

De acordo com a Marinha do Brasil, a embarcação, identificada como “M Monteiro”, saiu de Manaus no dia 27 de julho com destino ao município de Tabatinga. O sinistro ocorreu nas proximidades de Uarini.

A embarcação transportava 156 passageiros e 12 tripulantes, totalizando 168 pessoas. Foram resgatados 159 pessoas com vida, enquanto nove continuam desaparecidas, sendo dois tripulantes e sete passageiros.

Agentes do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar do município de Tefé, com apoio da Marinha do Brasil, realizaram os primeiros atendimentos no local do acidente. Os feridos foram enviados para a sede do município de Uarini para receberem os cuidados necessários.

