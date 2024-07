Após polêmica, Ozzy Osbourne pede desculpas à Britney Spears; Entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Ozzy Osbourne, 75, pediu desculpas à Britney Spears, 42 após falar que estava “farto de ver a pobre e velha Britney Spears no YouTube”. Tanto a fala polêmica como o pedido de desculpas foram realizados em episódios do podcast “The Osbournes”.

O ex-vocalista do Black Sabbath se desculpou após um pedido de sua filha, Kelly Osbourne, que também participa do quadro. “Britney, eu realmente te devo um pedido de desculpas. Sinto muito por ter feito aquele comentário. No entanto, seria melhor se você não fizesse a mesma dança de m*rda todo dia. Mude alguns movimentos”, disse.

Kelly, por sua vez, defende que a diva pop continue dançando. “Eu amo sua dança, se isso te faz feliz, e sinto muito se algum de nós te ofendeu”, menciona. Logo na sequência, sua mãe, Sharon Osbourne, cita que ama a cantora.

“Eu amo Britney Spears, mas é a mesma dança todo dia. Eu realmente peço desculpas. Eu te amo e te acho linda”, menciona Ozzy por fim. Veja um trecho do podcast:

Neste mês, a artista pop publicou um longo desabafo no Instagram em que dizia que o ex-vocalista do Black Sabbath faz parte “da família mais chata do mundo”.

Na ocasião, Kelly e Sharon Osbourne concordaram com a afirmação de Ozzy em relação à dança de Britney. A primeira disse que sente pena da cantora e a segunda a chamou de “pobre criaturinha”.

A dona de “Toxic” desativou, mais uma vez, as suas redes sociais e, por esse motivo, não sabemos se ela aceitará ou não o pedido de desculpas.