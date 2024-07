Ana Hickmann e Alexandre Correa travam batalha judicial que promete demorar anos

Desde que anunciaram a separação em novembro de 2023, o ex casal, Ana Hickmann e Alexandre Correa travam batalhas judiciais. Entre os processos estão acusação de violência doméstica, dívidas e fraude.

Ana Hickmann e a acusação de violência doméstica

Em 21 de maio, Ana Hickamann teve vitória judicial contra uma queixa-crime movida por Alexandre Correa. Ele a acusava de comunicação falsa de crime e denunciação caluniosa.

Na ação, o empresário referia-se a uma entrevista concedida pela ex-esposa ao “Domingo Espetacular” em novembro de 2023. Na época, a ex-modelo reiterou ter sido vítima de violência doméstica por parte de Alexandre.

Decisão judicial

A juíza responsável pelo caso rejeitou a queixa-crime, já que a apresentadora foi vítima do crime cometido por seu então marido.

No dia 11 de novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre. Ela o acusou de violência doméstica, após ser agredida por ele durante uma discussão, no dia anterior, por conta de assuntos financeiros.

Empréstimo com assinatura falsificada

Ainda no dia 21, Hickmann apresentou um laudo contra Alexandre Correa, onde sua equipe jurídica teria comprovado que a assinatura nos contratos, de um empréstimo para as empresas, teria sido forjada.

Sobre o empréstimo

Alexandre teria feito um empréstimo à Hickmann Serviços Ltda de R$ 185,3 mil na instituição financeira, Daniele Banco, enquanto ainda era marido da ex-modelo, porém, não efetuou o pagamento da dívida.

Por conta disto, o banco entrou com uma ação requerendo que a Record, empresa onde Ana trabalha, pagasse o saldo devedor.

A emissora tem até 30 dias, depois da intimação, para dar uma resposta, sobre a possibilidade de quitar a dívida. Segundo Hickmann, seu ex-marido fez a negociação falsificando a assinatura dela.

De acordo com os advogados da apresentadora, forjando a assinatura de Ana, Alexandre também teria desviado cerca de R$ 41,8 milhões para contas pessoais, dinheiro este, que pertencia às empresas da família.

Penhora dos imóveis de Ana Hickmann e ex-marido

Em abril, a justiça determinou que 50% dos imóveis de Ana e Alexandre fossem penhorados por conta de uma nota promissória de R$ de 1,5 milhão que Correa deve ao advogado Arnaldo Moradei Junior.

De acordo com assessoria de Ana Hickmann, a dívida é de total responsabilidade de Alexandre. Já Enio Martins Murad, ex-advogado do empresário, alegou que a informação divulgada pela equipe de Hickmann não era verdadeira.

O fato é que desde a separação no fim de 2023, o ex casal vive sendo destaque nos portais de notícias dos famosos. Seja por conta dos diversos processos judicais – que podem durar anos, acusações envolvendo as empresas e o filho deles, como também polêmicas sobre o relacionamento de Ana com Edu Guedes.