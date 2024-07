Ambulância com paciente grave colide em veículo na capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma ambulância do município de Manoel Urbano que conduzia um paciente de 25 anos se envolveu em um acidente de trânsito na noite dessa segunda-feira, 29, no cruzamento das Avenidas Antônio da Rocha Viana e Nações Unidas, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, a ambulância trafegava no sentido bairro-centro com destino ao pronto-socorro de Rio Branco, com o giroflex ligado, e o paciente intubado. Ao tentar realizar o cruzamento das avenidas, colidiu na lateral do veículo Toyota Yaris, de cor branca, que trafegava na Avenida Antônio da Rocha Viana, no sentido bairro-centro. A motorista do carro permaneceu no local.

Com o impacto, os paramédicos e o acompanhante foram arremessados no interior da ambulância, mas não se machucaram. O paciente Anderlane, que estava na maca amarrado com cintos de segurança, ficou intacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e a ambulância de suporte avançado foi enviada. Foram prestados os devidos atendimentos e o paciente Anderlane foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Após dar entrada na sala do trauma, o paciente, que já estava com seu quadro clínico agravado, foi levado imediatamente ao centro cirúrgico para os devidos procedimentos.