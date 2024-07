Acusado de matar Gedeon é solto e deve cumprir medidas cautelares

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre decidiu libertar o empresário Carmélio da Silva Bezerra, apontado pelas investigações, como um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, assassinado em maio de 2021 na região do 2º Distrito da capital acreana.

A decisão da justiça não foi unânime. Os desembargadores Denise Bonfim e Samoel Evangelista votaram pela soltura de Carmélio, enquanto o desembargador Elcio Sabo Mendes Júnior optou pela permanência do acusado na prisão.

O Tribunal de Justiça vai decidir agora quais as medidas cautelares que Carmélio vai ser obrigado a cumprir após passar quase 200 dias preso.

Em março, a justiça havia negado um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Carmélio, que alegou a idade avançada do acusado, que tem 65 anos.

Além de Carmélio Bezerra, outras seis pessoas acusadas de envolvimento no crime estão presas. Em janeiro desse ano, a justiça da capital aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou os sete acusados réus no processo.