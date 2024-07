Acre deverá receber cerca de R$ 700 milhões em créditos para agricultura familiar

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Plano Safra da Agricultura Familiar, lançado no Acre nesta segunda-feira, 29, deve injetar cerca de R$ 700 milhões no Acre, representando um aumento aproximado de 35% com relação ao aporte anterior, que foi de R$ 436 milhões.

Realizado no auditório do Instituto Federal do Acre (Ifac), o evento contou com a participação do secretário nacional de Agricultura Familiar e Agroecologia (SAF), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), Vanderlei Ziger.

No Instagram, o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Acre, Cesário Braga, celebrou o anúncio.

“Celebramos os resultados positivos do trabalho do @mdagovbr e parceiros no Acre que no Plano Safra anterior injetou R$ 436 Milhões na economia do Acre por meio de créditos subsidiados. E anunciamos que o Governo @lulaoficial vai injetar este ano, por meio do Plano Safra da Agricultura Familiar 24/25 no Acre, R$ 700 milhões em crédito no PRONAF!”, comentou.

Entre as novidades do Plano, estão o volume de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que será o maior da história do Plano Safra e juros mais baixos para a produção de alimentos, aquisição de máquinas e práticas sustentáveis, como bioinsumos, sociobiodiversidade e transição agroecológica.

O valor do pacote para financiar a produção agrícola será recorde: acima de R$ 500 bilhões. Para os produtores familiares, serão R$ 76 bilhões em crédito. O recurso é 10% maior que na última edição do Plano Safra.