ac24horas fará sabatina com candidatos à prefeitura de Rio Branco

Representantes dos quatro candidatos e pré-candidatos à prefeitura de Rio Branco compareceram na tarde desta terça-feira (30) na sede do ac24horas para discutir o rito das sabatinas para eleição municipal na capital, e sortear o dia de apresentação.

De acordo com o resultado do sorteio, o dia de participação de cada candidato ou pré-candidato é o seguinte:

19 de agosto – Tião Bocalom (PL);

20 de agosto – Marcus Alexandre (MDB);

21 de agosto – Jenilson Leite (PSB);

22 de agosto – Emerson Jarude (NOVO).

Dinâmica das sabatinas

As sabatinas acontecerão sempre às 19:30h, a partir da sede do ac24horas, com transmissão para Facebook, YouTube e Instagram, nos perfis oficiais do jornal.

Os programas serão mediados pelo jornalista Marcos Venícios, com perguntas dos colunistas Luís Carlos Moreira Jorge, do Blog do Crica; Astério Moreira, da Coluna do Astério; e o jornalista Leônidas Badaró. Cada jornalista – exceto o mediador – fará 4 perguntas para o candidato sabatinado.

As perguntas feitas pelos jornalistas foram divididas em quatro rodadas (temas), sendo a primeira saúde e educação, a segunda infraestrutura e geração de emprego, a terceira mobilidade urbana e transporte coletivo, e na quarta rodada, o tema é livre. Entre a terceira e quarta rodada, o candidato responderá uma pergunta feita por um popular. Estima-se que cada programa durará, no máximo, 50 minutos.

Ao final da reunião, os representantes de cada candidatura e pré-candidatura assinaram um documento afirmando ciência e concordância com as regras e ritos estabelecidos.