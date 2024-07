ABDI apresentará complexo industrial de café na Expoacre Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial -ABDI marcará presença na Expoacre Juruá, que será realizada de quarta-feira,31, a domingo,4, em Cruzeiro do Sul, um dos principais polos agropecuários do Acre. A Agência e a Cooperativa de Produtores de Café dos municípios do Vale do Juruá – Coopercafé, vão dividir um estande no qual, além da exposição de cafés dos cooperados, haverá a apresentação do Complexo Industrial do Café do Acre – localizado em Mâncio Lima. É

o maior complexo industrial de beneficiamento do café da agricultura familiar da região Norte.

Orçado em mais de R$ 8 milhões, a construção do Complexo Industrial no Acre já alcançou mais de 90% do total da obra. Os primeiros equipamentos do complexo serão entregues na sexta-feira 2 de agosto, na Expoacre Juruá. A diretora da ABDI, ex deputada federal Perpétua Almeida, vai participar do evento.

A previsão é de que o Complexo seja inaugurada, já em funcionamento, em dezembro deste ano.

Café Amazônia Sustentável

O projeto Café Amazônia Sustentável, iniciativa da ABDI, tem como objetivo implementar um modelo cooperativista socioeconômico sustentável de beneficiamento de café, proveniente de culturas familiares da região do Vale do Juruá, no Acre – o Complexo Industrial do Café.

Estima-se que o projeto atinja, até o final de 2024, mais de 150 famílias e 1.500 pessoas. Atualmente existem 1,5 milhões de pés de cafés plantados na região, sendo que mais da metade dessas plantações são de pequenos e médios produtores. A previsão é de que, na safra de 2025, serão produzidas 34 mil sacas de café oriundas do projeto.

Entre os principais benefícios estão o aumento da produtividade e da qualidade do café, aumento de renda direta e indireta dos agricultores familiares da região, incremento de toda cadeia produtiva do café, aumento do número de produtores de café e de áreas cultivadas, redução de gargalos produtivos da cadeia, transformação regional, melhoria da qualidade de vida dos agricultores e da região de forma geral.