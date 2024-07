Tom Cruise, Nicole Kidman e Snoop Dogg acompanham em Paris os Jogos Olímpicos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os atores Tom Cruise e Nicole Kidman, o cantor Mick Jagger e o cineasta Spike Lee são algumas das celebridades internacionais que estão acompanhando os Jogos Olímpicos na capital francesa.

O ator de “Missão Impossível” foi fotografado nas arquibancadas da Arena Bercy no domingo (28), vendo a apresentação do time de ginástica artística dos Estados Unidos. Ele estava ao lado do CEO da Warner Discovery, David Zaslav.

Ex-mulher do ator, a atriz australiana Nicole Kidman foi vista por brasileiros na plateia da final feminina do skate, competição em que Rayssa Leal conquistou a medalha de bronze. Nicole estava com marido, o músico Keith Urban.

O rapper Snoop Dogg, por sua vez, acompanhou diversas competições. Nesta segunda (29), ele marcou presença na final masculina do skate.

Já o cineasta Spike Lee torceu pelo time de basquete americano contra a Sérvia, no domingo (28).

