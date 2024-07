SENAI firma contrato com Agência de Negócios do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O SENAI/AC e a Agência de Negócios do Acre (Anac) assinaram, na manhã desta segunda-feira, 29, um contrato para viabilizar cursos de formação inicial e continuada na área de gestão com foco em micro, pequenas e médias empresas. A parceria prevê 500 vagas para a qualificação profissionais.

Os cursos qualificação profissional ofertados serão os seguintes: Rotinas de Lançamento e Monitoramento Contábil; Rotinas de Apoio Administrativo às áreas Contábil e Financeira; Processos Administrativos em RH e DP; Processos Administrativos na Produção e Logística; Planejamento e Monitoramento de Atividades Administrativas; Operacionalização do Sistema de Gestão da Qualidade; Logística Empresarial; Assistente Administrativo; e Assistente de Recursos Humanos.

De acordo com a presidente da Anac, Waleska Bezerra, a intenção é dar uma resposta a demandas de capacitação de empresas e os recursos para contratação do SENAI resultam de emendas dos deputados estaduais deputados André Vale, Wagner Felipe e Luiz Tchê (que está licenciado do cargo).

Anúncios

“Estamos muito gratos por essa oportunidade. Procuramos o SENAI por ser uma instituição de excelência em qualificação profissional e esse é só início de muitas outras capacitações que virão”, ressaltou a presidente da Anac.

O diretor regional do SENAI, João César Dotto, pontuou que a aproximação com Anac, com foco no setor empresarial e nos serviços que esses empreendimentos necessitam, é extremamente estratégica. “Firmamos esse contrato em um bom momento. O SENAI oferta essa formação com muita qualidade e no futuro podemos levar outras ações que o Instituto SENAI de Tecnologia realiza para ampliarmos essa parceria”, acrescentou.

O SENAI irá lançar no dia 1º de agosto, em seu site (senaiac.org.br), o edital em parceria com a Anac. Também participaram do ato de assinatura do contrato o diretor de Administração e Finanças da Anac, Hamilton Melo de Araújo; o diretor Comercial, Manoel Pedro, o Correinha; a diretora de Planejamento, Jaurícia Ferreira; o assessor de Planejamento, Milton Domingues; a chefe do RH da Anac, Michele Biths; o gestor de Processos, Yuri Araújo; e a gerente do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, Tânia Lúcia Guimarães.