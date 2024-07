Rio Acre volta a baixar e fica a 25 centímetros da menor cota histórica

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após estabilizar no final de semana, o nível do Rio Acre na capital acreana começou a semana mais baixo do que nas últimas 24 horas. O nível do manancial nesta manhã de segunda-feira, 29, é de apenas 1,5m, o que significa dois centímetros a menos do que na medição de domingo.

Apesar de parecer pouco, a diminuição representa impacto para um rio que está apenas a 25 centímetros da menor cota história, quando, em outubro de 2022, o nível chegou a 1,25m.

Sem previsão de chuvas para os próximos dias e com o período mais seco do ano ainda distante, a situação é preocupante e quase certa que o manancial na capital acreana atingirá a menor cota da história.