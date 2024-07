PP oficializa candidatura de César Andrade à reeleição em Porto Walter

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Progressistas realizou nesse domingo,28, na Quadra Aderlan da Silva, a convenção municipal que chancelou a candidatura a reeleição do prefeito César Andrade e do seu vice Guarsônio Melo, do PSD, em Porto Walter. O evento que reuniu 2.500 mil pessoas contou com a presença da vice-governadora Mailza Assis, Senador Sérgio Petecão, deputado Federal Zezinho Barbary, dos deputados Estaduais, Luiz Gonzaga, Clodoaldo Rodrigues e Edvaldo Magalhães além do vereador Franciney Melo, presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul.

Compõe a coligação majoritária o Progressistas, PSD, Republicanos e União Brasil.

César Andrade busca a reeleição amparado no trabalho desenvolvido em Porto Walter, com pagamento do funcionalismo em dia, inauguração de obras e entregas de benfeitorias. A chapa conta com o apoio de 2 dos 3 senadores acreanos, dos 8 deputados federais, de 4 deputados estaduais, do Governador Gladson e de sua vice Mailza Assis. “Esse apoio expressivo dos políticos do Acre em torno da minha sinaliza que estamos no caminho certo. Queremos seguir o trabalho dando continuidade às ações que desenvolvemos até aqui”, pontuou Andrade.

O governador Gladson não pôde estar no evento, mas gravou um vídeo declarando seu irrestrito apoio a reeleição de César.