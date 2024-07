Otaviano Costa chora ao falar sobre cirurgia no coração pela 1ª vez na TV

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Otaviano Costa não conteve as lágrimas e chorou durante entrevista ao “Fantástico”, da Globo, no domingo, 28. O apresentador se emocionou ao falar pela primeira vez na TV sobre o susto que levou recentemente ao descobrir que precisava fazer uma cirurgia no coração urgentemente para tratar um aneurisma na aorta.

“Fiz uma viagem para Buenos Aires com a família para curtir [o feriado de] Corpus Christi e uma dorzinha pequena começou a surgir aqui na minha costela. Voltei para o Rio [de Janeiro]”, relatou ele, que concedeu a entrevista no dia em que voltou para casa, depois de uma estada de 15 dias no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“A primeira coisa que eu fiz [quando cheguei em casa] foi… as meninas que trabalham aqui em casa colocaram uns balõezinhos lindos…Aí eu fui perto do meu piano ali e voltei… foi muito emocionante. E abracei as meninas todas, foi aquela farra. Misto de emoção, reencontro, do sonho ou pesadelo que acabou”, declarou, chorando.

Otaviano destacou ainda a importância de receber o carinho dos amigos e internautas após falar sobre o seu estado de saúde.

“Fiquei muito emocionado, um vídeo que impactou milhares de pessoas. Quantos relatos de gente que viveu ou vive isso, mesmo não estando enquadrado nessas situações, diante do alerta que gerei, fazendo check-up agora”, iniciou o ator, que estava ao lado da esposa, a atriz Flávia Alessandra, no momento do bate-papo.

O comunicador surpreendeu o público ao compartilhar um vídeo no dia 22 de julho, em uma cama de hospital, com uma cicatriz no meio do peito coberta por um curativo. Na ocasião, Costa falou sobre uma cirurgia cardíaca a qual havia se submetido 12 dias antes. O procedimento de cerca de sete horas.

“[A cirurgia] salvou a minha vida e salva a de muitas pessoas. Basta só se cuidar”, completou.