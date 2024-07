“Objetivo era definir data e ser ouvido”, dizem manifestantes em Porto Walter

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O morador de Porto Walter, Éder farias, diz que ele e outros fecharam a pista do aeródromo com motocicletas para garantir que as autoridades marcassem data e local da realização da Audiência Pública para tratar da liberação do ramal que liga o município a Cruzeiro do Sul.

O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, 29,quando a vice-governadora, Mailza Assis, o senador Sérgio Petecão, presidente da Assembléia Legislativa, Luís Gonzaga, mais dois deputados e o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, chegaram ao aeródromo para embarcar para Cruzeiro do Sul em dois aviões. As aeronaves com as autoridades foram impedidas de decolar devido aos veículos na pista.

“A gente decidiu colocar as motos lá pra gente ter uma conversa. Pra poder eles ouvirem a gente e a gente ouvir eles também de uma forma mais sucinta porque foi comentado isso na convenção ontem sobre essa audiência, mas não foi dado data, não foi estipulado nada. E hoje a gente foi lá pro aeródromo pra gente cobrar isso. A gente queria saber a data certa, quando que seria, como que seria feito. E a gente teve essa resposta. Já foi até citado lá que poderia, durante essa audiência, caso não tenha alguma liberação do Ministério Público Federal até lá, ser feito ou assinado um termo de ajustamento de conduta, né. Pra cada um ficar responsável por certa demanda, do que tem que fazer pra poder entregar a documentação que falta, o plano, enfim, providenciar o plano e tudo mais pra poder ser liberado da estrada”, contou Éder.

A audiência pública garantida pelo presidente da Assembléia Legislativa, deputado Estadual Luís Gonzaga, será realizada no dia 30 de agosto em Rio Branco. O deputado Estadual Luís Gonzaga Gonzaga garantiu a realização do evento com a bancada do Acre, o governo, o MPF, Justiça Federal e representantes dos moradores.

Éder, que também fez parte do grupo que abriu o ramal com roçadeiras e outros utensílios, diz que a via segue fechada, conforme decisão da justiça federal. “O ramal continua fechado sob decisão judicial. A questão é dessa audiência no dia 30 de agosto, é pra poder juntar todas as frentes, todos os políticos pra poder discutir a liberação desse ramal, o que cada um tem que fazer e tal, o que vai ser feito pra poder liberar”.

Governo se pronuncia

Logo após o episódio do fechamento da pista do aeródromo de Porto Walter nesta segunda-feira, o governo do Estado se manifestou sobre o ramal que liga o município a Cruzeiro do Sul.

“O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), informa que as recomendações solicitadas pela Justiça Federal e Ministério Público Federal, sobre a regularidade do procedimento de abertura do ramal de interligação entre os municípios de Rodrigues Alves (AC) e Porto Walter (AC), foram devidamente cumpridas e respondidas. Reiteramos as informações sobre o ramal que interliga as duas cidades, e apresentamos os relatórios comprobatórios das ações executadas.

Esse processo está em fase de captação de recursos para a contratação de um profissional habilitado, considerando a urgência devido ao decreto de emergência de seca dos rios no estado do Acre”.