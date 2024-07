“Nova onda polar não será uma friagem”, alerta pesquisador Davi Friale

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Está prevista para terça-feira, dia 30, a chegada ao Acre de mais uma onda polar. Essa frente trará ar seco, reduzindo ainda mais a umidade relativa do ar e elevando as temperaturas diurnas durante toda a semana. As informações são do portal O Tempo Aqui.

Na terça, haverá ventos intensos vindos do sudeste, com rajadas que poderão ultrapassar 40 km/h em alguns pontos, tornando o dia bastante ventilado. No entanto, o pesquisador deixa claro que não será uma friagem. As noites ficarão amenas, com temperaturas mínimas, ao amanhecer de quarta-feira, entre 16 e 19ºC, mas apenas em Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira e municípios vizinhos. No centro do Acre e no vale do Juruá, praticamente não haverá redução das temperaturas.

Durante o dia, a partir de quinta-feira, as temperaturas oscilarão entre 35 e 38ºC em todos os municípios acreanos, podendo ocorrer novos recordes do ano.

Baixa umidade do ar

Nesta segunda-feira, 29, foi registrado um novo recorde de baixa umidade do ar do ano em Rio Branco, com apenas 25% ao meio-dia, conforme previsto e anunciado com antecedência. Durante esta semana, os percentuais mínimos à tarde, a partir de quarta-feira, ficarão entre 20 e 30%, caracterizando um estado de atenção para a saúde humana. No entanto, não está descartada a possibilidade de que esses percentuais cheguem a entre 15 e 20%, caracterizando um estado de alerta para a saúde.