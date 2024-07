Manifestantes de Porto Walter buscam solução para ramal junto à vice-governadora

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na manhã desta segunda-feira, 28, usando motocicletas atravessadas na pista do aeródromo, moradores de Porto Walter impediram o vôo da vice-governadora do Acre, Mailza Assis, para Cruzeiro do Sul.

O senador Sérgio Petecão e o presidente da Assembléia Legislativa, deputado Estadual Luís Gonzaga, também tiveram que ouvir os manifestantes que buscam a liberação do ramal que liga Porto Walter aos municípios de Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul.

“Manifestação pacífica no aeroporto do pessoal do movimento da integração. Querem uma conversa com a vice governadora antes de ela decolar”, citou uma fonte ao ac24horas.

O prefeito César Andrade e a vereadora Cleide Silva estão no local.

O ramal está embargado pela justiça federal e recentemente foi reaberto pelos moradores. Agora a justiça federal, a pedido do Ministério Público Federal, pediu explicações ao Deracre sobre a atual situação da via, que corta uma Terra Indígena.

A vice-governadora e os demais políticos foram ao município participar de convenção partidária.

