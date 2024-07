Mãe pede ajuda para manter filho com cardiopata

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Antônia Félix, moradora de Rio Branco, chegou neste domingo, 28, em Curitiba com duas preocupações. A condição de saúde do filho, de apenas três anos, e como vai manter as despesas na capital paranaense enquanto durar o tratamento de saúde da criança.

Daniel Félix, que é gêmeo, nasceu com uma cardiopatia que faz o coração crescer. O filho foi encaminhado para Curitiba, onde vai fazer exames e deve passar por uma cirurgia para continuar a viver.

O problema é que mãe e filha foram para Curitiba pelo TFD, que só cobre as passagens aéreas. Por isso, Antônia, que tem como renda o Bolsa Família, resolveu pedir ajuda para cobrir as despesas com alimentação e estadia. “Cheguei ontem aqui na cidade de Curitiba. Não gosto de falar muito porque me dar vontade de chorar. Eu sou apenas beneficiária do Bolsa Família, meu esposo é assalariado, porém, tá de férias. A gente não sabia que ia ser uma viagem tão rápida assim e a minha situação é essa. Estou em uma pousada, que é 100 reais a estadia e só dá o mesmo café da manhã. O resto é tudo por conta da gente. E aí a gente resolveu fazer essa campanha solidária porque no momento estou sem condições e preciso salvar o meu filho”, conta.

Antônia conta que ao chegar em Curitiba, além do problema de saúde do filho, se deparou com um frio muito forte. “Chegando aqui descobri que está muito frio e meu filho não tem roupa adequada pra esse clima. A gente tá aqui mesmo só pela misericórdia de Deus”, afirma.

Antônia tem mais dois filhos, o gêmeo de Daniel e uma outra bebê de dois anos, que ficaram com o pai.

Antônia e Daniel estão hospedados em uma pousada próxima ao Hospital Angelina Caron, na região metropolitana de Curitiba. Quem quiser ajudar mãe e filho, o PIX é 68992238685. Para falar com a própria Antônia para qualquer outro tipo de ajuda, o contato é 68 99227-2829.