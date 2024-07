Justiça encontra Danilo Gentili após cinco anos de ação de Preta Gil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Danilo Gentili já entrou em alguns apuros por conta de suas piadas. Uma delas, envolvendo a cantora Preta Gil, acabou na Justiça. Recentemente, a coluna do Metrópoles revelou que Preta estava “pedindo socorro” após cinco anos atrás do comediante para que ele fosse citado em um processo movido por ela.

Preta processou Danilo em 2019. Na ocasião, no programa do apresentador, Leo Lins comparou “uma filha de Gilberto Gil” a uma porca. O episódio fez com que a cantora acionasse a máquina pública, movendo uma ação contra Leo, Gentili e o SBT.

Pois bem. Depois de muita procura, um oficial de Justiça afirmou que no dia 23 deste mês citou o apresentador.

Mas calma lá, Danilo Gentili foi citado na pessoa de seu advogado. Agora, o oficial deve juntar a procuração apresentada no momento do cumprimento do ato.

Depois de cinco anos, o apresentador deve se pronunciar oficialmente pela primeira vez na Justiça. Imitando a arte, Preta Gil foi atrás de Danilo na Guanabara, procurou até na Lapa e, meia década depois, encontrou foi seu advogado.