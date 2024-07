Ivete Sangalo explica por que decidiu deixar o ‘The Masked Singer Brasil’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Celebrando 30 anos de carreira, Ivete Sangalo soma sucessos na música e também na televisão. A cantora, de 52 anos, já se aventurou como atriz em Gabriela (2012) e, recentemente, apresentou quatro temporadas do The Masked Singer Brasil. Em conversa com a Quem no Fortal 2024, a artista explicou por que decidiu deixar o comando do reality show musical da Globo.

“A televisão faz parte da minha vida. Não tem como tirar isso de mim por conta da comunicação, da relação com as pessoas e com o público. Mas, de fato, estava uma coisa se sobrepondo à outra. Embora eu ame fazer televisão, estava criando uma ausência em lugares que não queria causar”, declarou Veveta.

A dona do hit Macetando deixou claro que, futuramente, pretende retornar à TV. “As minhas experiências na televisão são especiais. Eu quero estar sempre na televisão, mas quero estar inteira em cada coisa que eu fizer, então estou me organizando para quando eu tiver um retorno essa dinâmica [esteja] mais bem organizada”, explicou a artista.

Anúncios

Recém contratada pela Globo, Eliana foi a escolhida para assumir o comando da próxima temporada do The Masked Singer Brasil. Após o anúncio oficial, Ivete mandou uma mensagem em suas redes sociais para a nova apresentadora da atração.

“Eliana, querida. Eu sei o quanto esse momento seu é de merecimento e de reconhecimento do seu enorme talento e da sua linda caminhada na TV. E eu, como fã que sou, estarei aqui aplaudindo e vendo você brilhar muito. Todo sucesso e sorte pra você, pois merece demais! Um cheiro”, escreveu. A artista respondeu: “Obrigada Veveta!! Sinto que é de coração. Agora vou animar a família brasileira do domingo, no The Masked. Vem, gente!!! Vai ser demais!”.