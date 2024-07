Glória Menezes vai ao teatro no Rio de cadeira de rodas e posa com atores

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Reclusa desde a pandemia, Glória Meznes foi ao teatro da Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite do último domingo, 28, assistir à peça “Dueto”, de Edu Moscovis e Patricia Travessos. A atriz de 89 anos estava em uma cadeira de rodas e posou com os atores do espetáculo e também com o ator Ernesto Piccolo.

Longe da TV desde 2020, quando participou da série “Os casais que amamos”, do canal Viva, Glória tem sido vista com cada vez menos frequência. Em agosto de 2021, ela perdeu o marido, o ator Tarcísio Meira, que morreu de Covid, aos 85 anos.

Ela tem sido cuidada pelo filho, o ator Tarcísio filho, e pela nora, Mocita Fagundes. O último trabalho da atriz em novelas foi em “Totalmente demais”, em 2015.