Gladson seguirá em Cruzeiro até final da Expoacre Juruá

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O governador Gladson Cameli está em Cruzeiro do Sul desde sexta-feira, 26, onde participa de convenções partidárias e cumpre agendas institucionais. Na quarta-feira, 31, ele abre oficialmente a Expoacre Juruá e deverá ficar na região até o final da Feira, domingo, 4, quando vai participar da cavalgada.

Nesta segunda-feira,29, além do Centro de Autismo, Cameli estave no núcleo do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), órgão que gerencia grandes obras na região do Vale do Juruá. No local, agradeceu aos servidores pelo desempenho. “Quero agradecer a equipe do Deracre pelo excelente trabalho que está sendo realizado. Vamos identificar e resolver os gargalos para melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu objetivo”, afirmou Cameli.

Em seguida, o governador visitou as obras da segunda fase da reestruturação da Rodovia AC-405, feita após o Aeroporto Marmud Cameli. 91% da primeira fase da duplicação da via, do Aeroporto até o vairro da Cohab, está pronto. Cameli também relembrou o anúncio feito na semana passada, que incluiu um investimento adicional de R$ 43 milhões para a recuperação e melhoria de ramais da região. As frentes de trabalho da autarquia, como no Ramal Macaxeiral, ultrapassam o montante de R$ 60,5 milhões.

Anúncios

Acompanharam o governador na agenda desta segunda-feira, o gerente regional do Deracre, José Mauri Barboza, o deputado estadual Nicolau Júnior, o secretário de Estado de Administração, Paulo Roberto e servidores do Departamento.