Genro de Ana Maria Braga rebate críticas sobre ser ‘bancado’ por apresentadora

Mesmo vivendo uma rotina tranquila e longe do ruído das metrópoles, a família de Mariana Maffeis não escapou das críticas na internet. A filha mais velha de Ana Maria Braga é casada com o instrutor de ioga colombiano Badarik González, que resolveu responder os haters nas redes sociais neste domingo, 28. Boa parte dos comentários negativos supõe que o genro é ‘bancado’ pela apresentadora do Mais Você.

Em um vídeo, Badarik responde um comentário feito por um seguidor que citava a apresentadora. “Um esporte tão caro. Com certeza mamãe Ana Maria é que banca. Isso é viver na simplicidade”, opinou o internauta.

O colombiano, então, rebateu: “Simplicidade tem a ver com esforço, com dedicação. A simplicidade vai se manifestar, sou muito grato pelo que minha sogra dá para nós. Isso sim é esforço e simplicidade”. Na legenda, Badarik ainda complementou: “Simplesmente tudo é caro! Especialmente comer porqueiras da indústria diariamente. Logo, com o passar do tempo, o barato sai caro em um hospital.”

O instrutor de Ioga vive com a esposa em uma zona rural no interior de São Paulo próxima à fazenda de Ana Maria, em Bofete. Juntos, o casal cria os filhos Varuna, de 3 anos, e de Hima, de 8 meses. Mariana também é mãe de Joana, de 13 anos, e de Maria, de 9, frutos da sua relação com Paschoal Feola.

Nas redes sociais, os dois mostram um estilo de vida ‘good vibes’ e voltado à sustentabilidade. A primogênita de Ana Maria Braga defende a maternidade ecológica e o consumo consciente no dia a dia. Atualmente, o casal organiza um retiro de Ioga em Botocatu.