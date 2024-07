Galvão Bueno vai à loucura com as primeiras medalhas do Brasil na Olimpíada

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Galvão Bueno foi à loucura quando o Brasil conquistou as primeiras medalhas na Olimpíada de Paris, neste domingo, 28. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ele aparece ao lado da esposa, Desirée Soares, vibrando com as conquistas na Casa Brasil, onde é embaixador. Galvão está em Paris, na França, para acompanhar os Jogos Olímpicos.

Primeiramente, o narrador vibrou com a ida de William Lucas para a final do judô, mas lamentou a derroto em seguida. Depois, ele parabenizou o judoca e reconheceu: “O japonês foi melhor”.

Logo na sequência, Galvão acompanhou a disputa de Larissa Pimenta pelo terceiro lugar no judô feminino, e Rayssa Leal brigando por uma medalha no skate street.

As duas brasileiras conquistaram a medalha de bronze para o Brasil, e Galvão foi à loucura com a vitória. “Larissa e Rayssa, as duas!”, gritou ele no vídeo. O público que assistia às disputas junto de Galvão também comemorou.

Casa Brasil

Galvão Bueno participa da cobertura da rede Globo da Olimpíada de Paris. No entanto, as imagens que mostram o locutor comemorando foram gravadas para seu canal no YouTube e redes sociais.

Ele acompanhou as partidas na Casa Brasil, um espaço que serve de ponto de encontro entre torcedores, atletas e autoridades em Paris, durante os dias de Olimpíada.

O local fica no Parc La Villette, e tem entrada gratuita. A Casa Brasil funciona das 13h às 22h, mas é necessário reservar ingressos pelo site oficial para poder entrar.