Filho do cantor José Rico abre o jogo sobre polêmico castelo de 100 quartos; Confira as imagens

Moysés Rico, filho de José Rico, que formava dupla sertaneja com Milionário, fez revelações sobre as tentativas de venda da mansão, de mais de 100 quartos, que foi deixada pelo pai, quando morreu em 2015, aos 68 anos. O “castelo” virou alvo da Justiça pouco após a morte do cantor.

A propriedade, localizada em Limeira, no interior de São Paulo, ficou conhecida como o “Castelo do José Rico”. A área de 4,8 hectares, o equivalente a 48 mil metros quadrados, foi colocado em leilão, num valor reduzido em R$ 13,6 milhões, para pagamento de dívidas trabalhistas.

Em entrevista ao Observatório dos Famosos, Moysés disse que não tem muito contato com a família após a morte do pai. “Somos em quatro irmãos de três famílias diferentes. Tenho mais contato com a Cristina, que é a mais velha. A gente já trabalhou juntos, e me ajuda em bastante coisa. Mas com o Sami e a Sara não temos muito contato”, contou.

“O castelo foi realmente a leilão, mas não teve nenhuma oferta”, explica o filho de José Rico. “É um caso bem complicado, mas ele ainda está bloqueado, esperando. A parte do leilão encerrou, não podemos fazer nada”, pontua.

Em 2014, durante uma entrevista ao também cantor Michel Teló, José Rico disse que o castelo era seu mundo. “Estou construindo para mim e para os meus”, afirmou. Em uma música chamada “Castelo”, o sertanejo cantava: “Construí um castelo bonito para dar de presente à pessoa amada”.

