Em 2024, receita de tributos já cresceu mais de 15% no Acre

Se mantido o ritmo apresentado no começo do ano, a arrecadação de tributos estaduais apresentará crescimento considerável no Estado do Acre em 2024. De acordo com o Boletim de Arrecadação de Tributos Estaduais elaborado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), em dois meses de 2024 -janeiro e fevereiro — o Acre arrecadou R$ 342,1 milhões contra R$ 297,3 milhões no ano passado. O crescimento é de 15,91% no período analisado.

O boletim do Confaz inclui todos os tributos estaduais: ICMS, IPVA, ITCMD e taxas em geral, contendo comparativo mês/ano: anterior e atual; acumulado no exercício atual com exercício anterior; comparativo por tributos: IPVA, ICMS, ITCMD, taxas e outros; comparativo do ICMS por atividade principal; comparativo do ICMS por atividade secundária; série histórica de 1998 até a data da última atualização, e variação nominal.

Ao longo de 2023, o ICMS representou mais de 80% do total arrecadado.