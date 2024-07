Duas pessoas morrem afogadas em Brasileia no final de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Na tarde de domingo, 28, duas pessoas morreram afogadas na região de fronteira no interior do Acre, em Brasileia: Hernan Setastian Cespedes Aguanari, de 17 anos, e Clóvis Martins Félix, de 39 anos. As informações são do portal O Alto Acre.

A primeira tragédia aconteceu entre os bairros San Felipe e Fronteira, localizados às margens do Rio Acre, em território de Pando, na Bolívia. O adolescente boliviano, Hernan Setastian Cespedes Aguanari, estava se banhando no rio quando se afogou. Segundo informações, o jovem estava no Rio Acre com amigos e familiares quando o incidente ocorreu.

Equipes de resgate foram imediatamente acionadas, juntamente com a polícia Felcc e a Polícia Civil Pandina. As forças de segurança e investigação participaram das operações de busca. Apesar da rápida chegada das equipes de resgate ao local, infelizmente, não conseguiram salvar o jovem. As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas.

O segundo caso ocorreu após o Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão do Alto Acre receber um chamado por volta das 16h informando que um homem havia se afogado em um açude no ramal do km 19, cerca de 16 km de distância, com acesso pela BR 317 – Estrada do Pacífico.

Após resgatar o jovem boliviano, a equipe de bombeiros, liderada pelo Capitão Ricardo Moura, Comandante do 5º Batalhão de Bombeiros, deslocou-se imediatamente para o segundo local de afogamento. Com duas viaturas e equipamentos de mergulho, eles chegaram ao açude em uma fazenda por volta das 17h30. Às 18h, encontraram o corpo da vítima, Clovis Martins Félix, a uma profundidade de 2,5 metros.

Segundo relatos dos amigos, eles estavam na fazenda para pescar com uma malhadeira. Após o almoço, foram ao açude onde Clovis nadava em direção à rede de pesca. Durante a atividade, ele começou a se debater e afundou rapidamente, sem chances de ser resgatado pelos companheiros.

O corpo de Clóvis foi resgatado pela equipe dos Bombeiros e levado ao IML do hospital regional do Alto Acre.