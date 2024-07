Documentário: Às lágrimas, apresentador Fabio Porchat expõe mágoa com Jô Soares e afirma: “Fui maltratado”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O humorista Fabio Porchat foi às lágrimas ao relembrar uma mágoa antiga com o apresentador Jô Soares. Na época, o comediante tinha 20 anos quando foi entrevistado pela primeira vez no Programa do Jô.

Fã de carteirinha do veterano, Porchat foi ao talk show para promover uma peça de teatro que estava em cartaz no Rio de Janeiro. Entretanto, ele teria sido maltratado pelo comunicador.

“E aí, começa uma das relações mais difíceis da minha vida, com o Jô. Foram 10 minutos em que o Jô só me dava porrada. Eu falei: ‘Nunca mais vou voltar nesse programa. Para ser maltratado, não quero. Não vou'”, relatou ele no documentário Um Beijo do Gordo, do Globoplay.

Anos depois, dias antes de estrear o Programa do Porchat, na Record, o humorista escreveu um texto em homenagem a Jô Soares, uma de suas maiores inspirações para o talk show. Na época, o apresentador ficou emocionado e ligou para pedir perdão ao comediante.

“E aí, o Jô fala: ‘Fábio, quero te pedir desculpas, porque eu fui menor, fui pequeno, não podia ter feito isso com você’. Foi um dos dias mais emocionantes e potentes da minha vida, porque aí foi um nó na minha cabeça”, completou ele.

Jô Soares morreu em 2022, aos 84 anos, em decorrência de uma insuficiência renal e cardíaca.