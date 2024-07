Djavan exalta Rayssa Leal após skatista competir ao som de sua música

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O cantor Djavan exaltou a skatista Rayssa Leal, mais conhecida como Fadinha, após a jovem afirmar que incluiu o artista em sua playlist para diminuir o nervosismo durante a prova de skate street nas Olimpíadas de Paris 2024.

Em entrevista, a Fadinha — que levou medalha de bronze na competição — disse que Amor Puro, canção de Djavan, estava na playlist usada durante a prova.

“Parabéns, Rayssa Leal. Você brilhou”, escreveu Djavan em sua conta no X, o antigo Twitter.

Anúncios

Além de Djavan, Rayssa também disse a jornalistas que escuta músicas do rapper L7nnon, Os Nonatos e Zezé di Camargo & Luciano.

Medalha de bronze

Com emoção até o final, Rayssa Leal protagonizou uma das disputas mais técnicas da história do skate e garantiu a medalha de bronze no skate street feminino. Essa é a segunda medalha olímpica da “fadinha do skate”, que se tornou a atleta mais jovem a subir ao pódio em duas edições diferentes de olimpíadas.

Com dobradinha no pódio, as japonesas Yoshizawa e Akama levaram a medalha de ouro e de prata, respectivamente, na modalidade.