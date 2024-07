Diretor expõe detalhes de negociação com Eliana na Globo: “Desgaste”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O diretor Amauri Soares, da Globo, deu detalhes inéditos sobre a contratação de Eliana. De acordo com o executivo da emissora carioca, a ideia de contratar a apresentadora surgiu após rumores de que ela estava se sentindo desgastada com seu trabalho no SBT.

Vale lembrar que, apesar de não falar publicamente sobre o assunto, que também inclui desentendimentos com Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, rolaram burburinhos de que ela já não estava satisfeita no canal.

Em papo com a Folha de S. Paulo no último fim de semana, Amauri declarou: “Sabíamos que Ivete Sangalo não continuaria no The Masked Singer e queríamos um grande apresentador”, iniciou ele, que na sequência elogiou a comunicadora.

“Ouvimos que Eliana, com uma carreira impecável, vivia um desgaste com o SBT. Entrei em campo, vi que estava desgastada mesmo e criamos um pacote, que inclui o Saia Justa, um especial de Natal e um programa de Black Friday”, pontuou.