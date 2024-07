Concurso de beleza termina em tiroteio no Pará

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um concurso de beleza na cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, terminou com ao menos dois homens feridos após uma troca de tiros na madrugada deste domingo (28). O homem apontado como causador da confusão foi baleado por PMs e está sob custódia da polícia em um hospital.

O tiroteio iniciou por volta das 2h após o resultado do “II Baile da Escolha da Rainha”, competição de beleza que integra a festividade “Exposonho 2024”. O evento é realizado no distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira.

O pai de uma das competidora ficou insatisfeito com a derrota da filha, que ficou com o 4º lugar na competição, informou a organização do evento. Ainda segundo os organizadores, o local contava com a presença de seguranças privados e uma guarnição da Polícia Militar.

O salão de festa estava lotado quando os policiais tentaram conter o homem que aparentava discutir com os agentes de segurança. Em determinado momento, ele saca uma arma e aponta em direção aos PMs. Vários disparos são ouvidos.

Pessoas que participavam da festividade, inclusive crianças, tentaram se proteger. A Polícia Militar disse que o “homem atirou contra os militares e foi atingido, socorrido e hospitalizado. Um revólver e munições foram apreendidos”.

A organização da ExpoSonho disse que “repudia os atos de violência envolvendo disparos de arma de fogo e que está colaborando com as autoridades competentes para elucidação dos acontecimentos”.

A organização do evento também informou que “quanto à votação e escolha da rainha, a comissão sempre se comprometeu com um processo justo, ético e transparente, e que vai disponibilizar aos interessados as fichas de votação originais para conferência do resultado”.