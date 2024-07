Cantora Sinéad O’Connor morreu após doença pulmonar e asma, diz documento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Finalmente a real causa da morte da cantora irlandesa Sinead O’Connor veio à tona depois de um ano. A notícia dada hoje no TVZ, contraria o que as autoridades britânicas divulgaram na época, não foi de causas naturais como haviam dito.

Ela morreu aos 56 anos, em decorrência de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma brônquica. E também tratava uma infecção do trato respiratório, o que foi um fator contribuinte para sua partida precoce.

O’Connor ficou famosa com o hit “Nothing Compares 2 U” e no decorrer longo de toda sua carreira levou a público seus problemas relacionados à saúde mental, que acabaram se agravando nos últimos anos.

Com uma história de sucesso, ela nasceu em Dublin em 1966. Deixou dez álbuns de estúdio gravados. Além do sucesso inesquecível que a tornou famosa internacionalmente, “Nothing Compares 2 U”. Sua voz ficou para sempre gravada em nossos corações com as canções “The Emperor’s New Clothes”, “Sacrifice” e “The Last Day of Our Acquaintance”.