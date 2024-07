Cantora Nana Caymmi segue internada, sem previsão de alta: leia boletim médico

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Nana Caymmi segue internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, no Rio de Janeiro, sem previsão de alta. A cantora de 83 anos deu entrada na unidade de saúde com quadro de arritmia cardíaca, na madrugada de sexta-feira (26/7).

“A cantora Nana Caymmi foi atendida na Emergência da Casa de Saúde São José na madrugada desta sexta-feira (26), com quadro de arritmia cardíaca, e segue internada na Unidade Coronariana, sem previsão de alta”, disse o hospital à revista Quem.

Afastada dos palcos, Nana voltou a gravar este ano após um hiato de quatro anos. Em abril, o cantor e violonista Renato Braz a convidou para dividir com ele uma faixa do disco Canário do Reino, que está planejado para ser lançado ainda este mês.

Stella Caymmi, filha de Nana, disse ao jornal O Globo: “Ela não é cardíaca, está em observação devido à idade. Ela só lamenta estar perdendo a Olimpíada na TV grande do quarto dela, em casa. Com pipoca e refrigerante ou uma cervejinha, rodeada dos filhos e amigos mais íntimos para a farra, como ela gosta”.