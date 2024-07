Aplicativo ajuda a identificar 37 casos suspeitos de câncer no AM

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O aplicativo Telestomatologia, parte do projeto de Telessaúde do governo federal, já auxiliou na identificação de 37 casos suspeitos de câncer bucal no Amazonas, de dezembro de 2023 até junho deste ano. Desenvolvido pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em parceria com o Ministério da Saúde, o app está sendo usado em seis municípios do Amazonas: Manaus, Manicoré, Coari, Lábrea, Fonte Boa e Urucará.

Ao aderir ao aplicativo, o Governo do Amazonas promoveu o treinamento no uso da tecnologia para 38 coordenadores municipais de saúde bucal. Os resultados iniciais desde o lançamento do aplicativo são promissores. O aplicativo funciona da seguinte forma: o profissional pode enviar o caso que atende via app, com os dados clínicos e fotografias de lesões bucais do paciente. No prazo de até 72 horas, os especialistas enviam um relatório com as hipóteses de diagnóstico e melhor conduta para cada caso relatado.

Com a nova ferramenta, mais de 249 profissionais de saúde do Amazonas se cadastraram e começaram a utilizar a plataforma como forma de identificar casos suspeitos, melhorando o prognóstico para os pacientes.