Acre tem dificuldade para tratar e acessar medicamento para lúpus, diz reumatologista

O médico e apresentador Dr. Fabrício Lemos recebeu no programa Médico 24 Horas exibido nesta segunda-feira (29) a reumatologista Dra. Talita Ribeiro, que respondeu perguntas sobre a sua especialidade e falou dos desafios do lúpus e fibromialgia no Acre.

De acordo com a Dra. Talita Ribeiro, o Acre tem tido dificuldade para lidar com o volume de pacientes lúpicos e faltam até remédios. “Eu estive na enfermaria da Clínica Médica na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) no ano passado e toda semana tinha paciente com lúpus internada. É mais comum em meninas, mulheres jovens entre 15 e 30 anos. São mulheres bem jovens com acometimento dos rins, de sistema nervoso central, muita água no pulmão, e a gente tem às vezes um pouco de dificuldade com tratamento. Muitas vezes elas já chegam com alteração da função renal então acaba que aí vem pressão alta junto, a gente tem um pouco de dificuldade, acesso a algumas medicações, como, por exemplo, a Ciclofosfamida*, que é uma quimioterápica que a gente usa muito na nefrite lúpica e a gente não tá tendo já tem um tempo pelo SUS”, disse a reumatologista.

*A CICLOFOSFAMIDA é um quimioterápico ciclo inespecífico utilizado em diversos cânceres e doenças autoimunes. Apresenta um bom índice terapêutico e, em geral, os efeitos adversos são preveníveis e manejáveis. É um dos medicamentos indispensáveis para o tratamento contra os cânceres, em especial ao câncer de mama.

Ainda segundo Ribeiro, a artrose (osteoartrose) é a principal doença reumática que leva pacientes a procurarem um consultório, mas a fibromialgia é a segunda queixa mais frequente.

“É muito frequente e atinge mulheres na fase ativa da vida. O diagnóstico é clínico, basicamente o paciente é caracterizado pela dor no corpo todo, tem um sono superficial que o faz ficar cansado o tempo todo. O passo número um do tratamento à fibromialgia é a atividade física, tem muito paciente que não toma nada de medicação, só faz a atividade física e o manejo do stress, a higiene do sono. Ainda não tem um fator conhecido definido do que causa fibromialgia, mas sabemos que uma alteração no regulador da dor causa uma alteração na percepção”, afirmou Dra. Talita Ribeiro.

Para assistir ao Médico 24 Horas com a Dra. Talita Ribeiro, veja o vídeo abaixo: