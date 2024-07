Acre tem a quinta menor adesão ao Prouni, com 2.027 inscritos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Balanço inicial do Ministério da Educação (MEC) indica que o processo seletivo do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente ao segundo semestre de 2024 já conta com a inscrição de 150.829 candidatos em todo o País. O Acre registra a quinta menor adesão, com 2.027 inscrições. O número ganha do Mato Grosso (1.942), Mato Grosso do Sul (1.745), Amapá (1.540) e Roraima (508).

O processo seletivo do segundo Prouni de 2024 será constituído por duas chamadas sucessivas. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis no Portal Único de Acesso em 31 de julho (primeira chamada) e 20 de agosto (segunda chamada) deste ano. Nessa segunda edição do Prouni 2024, o MEC está ofertando mais de 240 mil bolsas, entre parciais (50%) e integrais (100%).

Com base nos resultados das edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 e 2023, o levantamento mostra que mais de três milhões de estudantes brasileiros estão aptos para participar do programa.