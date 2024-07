Sem “O Aprendiz”, Roberto Justus decide se aposentar da TV

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Fora do ar desde 2019, quando comandou a versão com influenciadores de “O Aprendiz”, Roberto Justus decidiu pendurar de vez as chuteiras na televisão.

O empresário considerada encerrada a sua carreira de apresentador e pretende se dedicar apenas aos negócios fora da televisão. Qualquer tentativa de retorno a alguma emissora está descartada, pelo menos é o que ele garante a amigos próximos.

Justus chegou a desenvolver uma nova temporada de “O Aprendiz” para a Band em 2020. Na época, os participantes chegaram a ser confinados em um hotel e o formato sofreu adaptações. As salas de reunião e demissões iriam ao ar ao vivo e com participação do público.