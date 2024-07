Rodrigues Alves completa 32 anos de emancipação política

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Neste domingo, 28 de julho, o município de Rodrigues Alves celebra 32 anos de emancipação política. Em 1940, o local passou por uma significativa mudança de nome, tornando-se “Colônia Rodrigues Alves” em homenagem ao ex-presidente da República Rodrigues Alves. Em 1960, a área foi transformada em uma pequena vila de Cruzeiro do Sul. Em 28 de abril de 1992, Rodrigues Alves se desmembrou de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima, tornando-se um município do estado do Acre, durante o governo de Edmundo Pinto.

Segundo uma reportagem especial do governo, os primeiros exploradores que chegaram à região hoje conhecida como Rodrigues Alves encontraram terras dos Náuas, com plantações de banana, uma característica que até hoje faz parte da história do município.

O governador Gladson Cameli destacou que iniciou uma caravana para percorrer todos os municípios e acompanhar de perto os avanços, além de ouvir os gestores locais. Em Rodrigues Alves, não tem sido diferente. O governador reforçou a importância de uma gestão plural, respeitando a especificidade de cada município.

“Como governador do estado, preciso garantir os mesmos investimentos e oportunidades para os 22 municípios, e isso só consigo com união e diálogo, para entender a necessidade de cada local. Tenho estreitado ainda mais a atuação do poder público com prefeitos, deputados estaduais, federais, senadores e a iniciativa privada, para que o progresso seja constante. A prova disso são os avanços registrados nos últimos anos em cada uma dessas cidades, em diferentes áreas. O objetivo é continuar avançando. Parabéns, Rodrigues Alves, terra de gente batalhadora, que muito orgulha nossa história e nosso estado”, declarou o chefe do executivo.

Em junho de 1884, os cearenses Ismael Galdino da Paixão e Domingos Pereira de Souza exploraram a região do Juruá, que vai do Estirão dos Náuas à embocadura do Juruá-Mirim. Eles foram os primeiros a explorar o rio com o objetivo de povoar a área.

Entre 1914 e 1916, o local foi denominado Seringal Florianópolis, onde seis famílias trabalhavam na exploração da borracha natural, atividade exclusiva permitida pelo proprietário. Entre 1916 e 1920, o seringal foi vendido ao coronel Mâncio Lima, que doou parte do terreno para a implantação da Colônia Rodrigues Alves, então território de Cruzeiro do Sul.

Por volta de 1940, a colônia contava com aproximadamente 25 famílias, que viviam da exploração da borracha e da agricultura de subsistência. Segundo registros históricos, em 1960 a Petrobrás realizou uma perfuração em busca de petróleo. Apesar de não ter encontrado petróleo, a iniciativa gerou empregos e aumentou a circulação de dinheiro, atraindo mais famílias para a comunidade. Nesse período, a colônia foi transformada em Vila de Cruzeiro do Sul, administrada por um subprefeito. Em 28 de julho de 1992, após plebiscito, a Lei 1.032 transformou a vila em município.

Avanços

Nos últimos anos, por meio da parceria entre a prefeitura local e o Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), o governo tem garantido ações para melhorar o acesso ao município. No fim do ano passado, foram feitas melhorias de acesso para 80 famílias do Ramal do Bahia, em Rodrigues Alves. Os trabalhadores atuaram na melhoria da estrada vicinal, realizando serviços de regularização e drenagem, construção de valetas e saídas d’água, além da raspagem e aplicação de vegetação em pontos críticos e aterros.

Na educação, as escolas do município também receberam investimentos significativos. Em agosto do ano passado, a vice-governadora do Acre, Mailza Assis, assinou ordens de serviço para reforma e manutenção de três escolas do município: Cunha Vasconcelos, Francisco Braga de Souza e Felicíssimo Negreiros. Os investimentos ultrapassam R$ 500 mil, provenientes de recursos próprios.

Na área da saúde, a maior orientação do governador Gladson Cameli tem sido oferecer um serviço de qualidade às comunidades. Em junho do ano passado, Rodrigues Alves foi contemplada com uma ação inédita, recebendo um mutirão que realizou 209 cirurgias de catarata na cidade.

Outro ponto positivo foi na segurança, com a reforma da delegacia da cidade em andamento. As obras incluem a criação de uma sala do programa Bem-Me-Quer, destinada a receber vítimas mulheres e crianças, demonstrando o compromisso do governo do Acre com a proteção e o acolhimento desses grupos vulneráveis. Além disso, está sendo construído um ambiente privativo para o registro de ocorrências e outro destinado ao atendimento das demandas provenientes da Polícia Militar.

Com informações da Agência de Notícias do Acre