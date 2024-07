Portiolli faz piada com Eliana fora do SBT e diz que tem de ‘enrolar’ no Domingo Legal

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O apresentadorCelso Portiolli mostrou bom-humor diante da missão nada fácil que recebeu do SBT após a saída de Eliana Michaelichen. Neste domingo (28), ele pediu para um participante ir mais “devagar” em uma das provas do Passa ou Repassa, já que havia ganhado mais horas de programa. “Tem que enrolar”, disparou ele, caindo no riso.

O Domingo Legal recebeu uma parte do elenco de A Caverna Encantada, que estreia nesta segunda (29), para o Passa ou Repassa. O time amarelo foi composto por Theo Werneck, Mariana Yumi, Diego Laumar e Ariane Souza. Já o azul contou com Phil Miler, Sofia Fornazari, Lucca Almeida e Henrique Sganzerla.

Durante a Prova do Caminho, em que os participantes precisam acertar quais as placas está sob uma superfície estável, ele chamou a atenção de uma das atrizes-mirins.

Anúncios

“Calma, está com pressa? Calma que nós temos que enrolar porque não tem mais Eliana. Vai devagar”, disparou ele, em um trecho que acabou viralizando nas redes sociais [Clique aqui para assistir].

Portiolli até o momento tem dado conta do recado de preencher parte do espaço deixado por Eliana. Ele recentemente até sentiu a superexposição, perdeu alguns pontos de audiência, mas segue confortavelmente em segundo lugar no Ibope.

Ao todo, o comunicador fica quase sete horas no ar, passando o bastão para Rebeca Abravanel com o Roda a Roda. Patrícia Abravanel também passou a entrar mais cedo aos domingos com o Programa Silvio Santos.

O que Eliana vai fazer na Globo?

Eliana vai se juntar a Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista no Saia Justa, do GNT. Ela também estará à frente da próxima temporada do The Masked Singer, além de um especial de Black Friday –o Vem que Tem.