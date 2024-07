PC-AM e Exército prendem mulher com 23 quilos de maconha

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus), em conjunto com o Exército Brasileiro (EB), prendeu em flagrante, no sábado (27/07), uma mulher de 21 anos com oito tabletes de maconha tipo skunk, totalizando 23 quilos, no aeroporto do município.

A mulher tinha como destino a capital amazonense e foi presa ao tentar embarcar com a substância entorpecente em sua bagagem.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça.