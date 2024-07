Nana Caymmi é internada com arritmia cardíaca; cantora não tem previsão de alta

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Nana Caymmi, foi internada na madrugada desta sexta (26) com arritmia cardíaca. Ela está na Unidade Coronariana da Casa de Saúde São José, no Humaitá, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista de 83 anos estava afastada dos palcos há quatro anos, mas voltou a lançar uma música inédita em 2024 –numa parceria com o cantor e violonista Renato Braz.

A informação foi revelada pela GloboNews neste sábado (27) e confirmada pelo Notícias da TV com o hospital. “A cantora Nana Caymmi foi atendida na Emergência da Casa de Saúde São José na madrugada desta sexta, com quadro de arritmia cardíaca, e segue internada na Unidade Coronariana, sem previsão de alta”, diz nota.

A reportagem ainda entrou em contato com com a equipe de Nana, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.

A musicista foi atendida de madrugada na emergência do hospital e, até o momento, não há previsão de alta.

Em 2016, Nana optou por deixar os palcos após passar por uma cirurgia de remoção de um tumor cancerígeno na parte externa do estômago. Ela, porém, lançou dois discos no período –um em 2019 e outro em 2020, com músicas compostas por Tom Jobim (1927-1994) e Vinícius de Moraes (1913-1980).

Nana é filha de Dorival Caymmi (1914-2008) com a cantora Stella Maris (1922-2008). Ela começou na carreira artística em 1960, quando gravou a música Acalanto ao lado do pai.

Ela chegou a morar um tempo na Venezuela após ter se casado com o médico Gilberto José Aponte Paoli, com quem teve duas filhas: Stella Teresa e Denise Maria. Ela, porém, voltou ao Brasil ainda na década de 1960 –tornando-se, então, uma das principais vozes da MPB (Música Popular Brasileira).

Nana ainda é irmã de Dori Caymmi e tia de Alice Caymmi, a quem já criticou publicamente.