Mulher tenta entrar com droga em presídio de Cruzeiro do Sul

Uma mulher foi flagrada no último sábado, 27, tentando entrar no presídio Manoel Nery da Silva, em Cruzeiro do Sul, com aproximadamente 50 gramas de maconha nas partes íntimas. Ela entregaria a droga para o seu companheiro, que está preso na unidade prisional. O entorpecente foi encontrado com o uso do aparelho bodyscan. A mulher foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

Em duas semanas, esta é a terceira mulher presa tentando entrar na penitenciária com entorpecentes nas partes íntimas.

Em casos assim, além de enfrentar consequências criminais, as mulheres ficam proibidas de realizar visitas no presídio por pelo menos cinco anos.